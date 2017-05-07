أظهر مقطع فيديو صوره مواطن عملية نقل عمال نظافة بلدية على صندوق شاحنة مكشوف أثناء هطول أمطار غزيرة، فيما يحتمي بعضهم من الأمطار بأكياس بلاستيكية.
وذكر المواطن ناصر الحسيني، وفقاً لـ”سبق”، أنه رصد في أحد شوارع محافظة بيشة عدداً من عمال النظافة التابعين لبلدية بيشة داخل صندوق الشاحنة وقت هطول الأمطار وجريانها في الشارع.
وطالب بتوفير سيارات نقل تحمي العمال من الأمطار أو حرارة الشمس؛ لأن نقلهم بهذه الطريقة يشكل خطراً على حياتهم.
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