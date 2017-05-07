قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للطبيب المعتدَى عليه بالمدينة المنورة، خلال اتصال هاتفي، إنه سيقف خلف قضيته شخصياً ولن يتعرض أحد للأطباء بعد الآن.
من جهته، أعرب الطبيب المصاب ريان عارف، وفقا لـ”المدينة”، عن ارتياحه لاتصال الوزير، مشيراً إلى أنه وصل إلى جدة لاستكمال علاجه فيها ثم العودة لممارسة مهنته.
يذكر أن الطبيب كان قد تعرض للطعن بآلة حادة من قبل مرافق أحد المرضى في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الخميس الماضي، ما تسبب في نزيف له نُقل على أثره إلى طوارئ المستشفى، فيما تم القبض على الجاني.
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