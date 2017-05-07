طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة بالسماح بإصدار رخصة قيادة للمرأة، حتى لو لم يُسمح لها بقيادة السيارة؛ للاستفادة بها خارج المملكة.
وأوضح وفقاً لـ”الحياة” أن المرأة قد تستفيد من الرخصة مستقبلاً أيضاً في حال السماح لها بالقيادة داخل البلاد، مؤكداً أنها حقٌ من حقوق المرأة بالمملكة.
وقال إن توصيته المقرر مناقشتها خلال جلسة الثلاثاء المقبل، تتوافق مع حقوق الإنسان وتدحر التشويه الذي تتعرض له سمعة المملكة في المحافل الدولية؛ بأن المرأة محرومة من قيادة السيارة.
وأشار إلى أن السماح للمرأة بالقيادة داخلياً سيخفف عن الأسر أعباء كلفة السائق ويقلص من حجم جرائم السائقين في المنزل وخارجه.
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