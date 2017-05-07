تنظم فرقة Sport Top للإحتفالات الرياضية البطولة الرابعة عشرة لكلية التقنية بالخرج يوم الأحد ١١/ ٨ / ١٤٣٨ على ملعب التقنية الساعة ٨ مساءاً.
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