اكد عضو شرف نادي الاتحاد انمار الحائلي عن تكفله بالقيمة المالية لتجديد عقود محترفي الاتحاد الثنائي، الدولي الكويتي فهد الانصاري، والتشيلي كارلوس فيلانيوفا ومواطنه المدير الفني لويس سييرا، وذلك من خلال مداخلة مع برنامج اكشن يا دوري.
وقال : تكفلت بالتجديد مع ثلاثي الاتحاد سييرا وفهد الانصاري والتشيلي كارلوس فيلانيوفا.
كما أكد وكيل اعمالهم عبدالله الجاسم، أن هناك متأخرات مالية على إدارة نادي الاتحاد لدى الثلاثي لمدة تتراوح من بين 5 الى 7 أشهر، مؤكداً أنه طلب من إدارة العميد تسديد جزء منها قبل تجديد عقودهم.
يذكر ان الاتحاد فقد محترفه المصري محمود كهربا بعد انتهاء فترة اعارته، ولم تبدي إدارة الاتحاد أي رغبة حتى الان في تجديد عقده.وفق “النادى”.
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