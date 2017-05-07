أبدى مهاجم وهداف فريق الرائد ، إسماعيل بانجورا ، سعادته ورضاه الكبير بما قدمه مع رائد التحدي في دوري جميل للمحترفين هذا الموسم ،مؤكدا بأن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ” عمر السومة ” أفضل لاعب محترف بالدوري ونواف العابد وأسامة هوساوي وفهد المولد أقوى اللاعبين المحليين.
قال إسماعيل بانجورا في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” في الموسم الماضي سجلت ستة أهداف فقط ،ولكن في هذا الموسم كنت أفضل بكثير ونجحت في تسجيل 18 هدفا ،وراض عما فعلته خلال الموسم من جميع النواحي وأسعى للأفضل مع فريقي”.
أضاف : ” قبل مجيئي إلى السعودية سمعت أن المنافسة ليست عالية المستوى ،لكن بعدما لعبت في دوري جميل للمحترفين وجدت اختلاف كبير والمنافسة عالية للغاية وكل شيء وارد في جميع المباريات”.
أنهى بانجورا ،بقوله : ” أفضل لاعب محترف في دوري جميل للمحترفين هو مهاجم فريق الأهلي ،السوري عمر السومة ،فهو هداف من طراز فريد ومهاجم لا يصدق،وأقوى اللاعبين السعوديين وأفضلهم في الدوري ،نجم الهلال نواف العابد وكذلك زميله المدافع أسامة هوساوي ،ولاعب فريق الاتحاد المميز فهد المولد “.وفق “أخبار 24”.
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