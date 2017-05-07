كشفت مصادر مُطلعة أن مهاجم نادي النصر، محمد السهلاوي، غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل مواجهة فريقه مع الهلال، في الجولة الـ26 والأخيرة من دوري جميل للمحترفين، والتي أقيمت يوم الخميس الماضي، وانتهت بفوز الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
وذكرت قناة الكاس القطرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن إدارة النصر علمت بسفر السهلاوي إلى أمريكا، وقررت الخصم من راتبه؛ بسبب قيام اللاعب بالسفر دون علم إدارة العالمي.
وكان محمد السهلاوي قد غاب عن اللقاء، بداعي الإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء، وواجه اللاعب في الأيام الماضية انتقادات حادة، حيث اتهمه الكثيرون بالهروب من خوض مباراة الديربي أمام الهلال.وفق “المواطن”.
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