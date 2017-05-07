أعلن جماهير نادي الشباب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضه تعاقد النادي خلال الموسم المقبل مع حارس مرمى نادي النصر، عبدالله العنزي.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن إدارة نادي الشباب دخلت في مفاوضات مع عبدالله العنزي، لحماية عرين الليث الموسم المقبل، بديلًا عن الحارسين وليد عبدالله ومحمد العويس اللذين انتقلا إلى النصر والأهلي، وأشارت إلى أن إدارة النصر لا تمانع في رحيل العنزي، الذي لا يقضي أوقاتًا سعيدة في العالمي خلال الفترة الحالية.وفق “صدى”.
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