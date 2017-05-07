حصلت الأميرة نورة بنت خالد بن سعد آل سعود على شهادة تعريف كمحامية متدربة من وزارة العدل، تمهيداً لمنحها رخصة نهائية لممارسة مهنة المحاماة بعد إكمال الفترة المقررة للتدريب.
وقالت المحامية نورة إن هدفها من دراسة القانون والعمل بمهنة المحاماة نصرة المظلومين ورد حقوقهم، مضيفةً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنها كانت تحلم منذ الصغر بالعمل في هذه المهنة.
وأبانت أنها بدأت العمل كمتدربة في أحد مكاتب المحاماة بالرياض، وتجد كل العون من الزملاء، لافتةً إلى أنها تدخل المحاكم كمحامية متدربة بعيداً عن أي لقب أو مكانة اجتماعية؛ “لأن العدل والمساواة بين المجتمع هو ما يجب أن يسود ويحكم الجميع”.وفق “أخبار 24”.
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