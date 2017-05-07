تمكنت طالبتان بفرع جامعة حائل بمحافظة الغزالة، من إنقاذ سائق الحافلة التي كانت تقلهما أثناء عودتهما من الجامعة؛ حيث تعرض السائق للإغماء خلال القيادة؛ لتقوم إحداهما بقيادتها، فيما تولت الأخرى عمل الإسعافات الأولية له.
وقالت الطالبة أروى الشمري وفقاً لصحيفة “عاجل”، إن سائق الحافلة توقف فجأة وفقد وعيه لتقوم هي وابنة عمها “أشواق” بعمل الإسعافات الأولية له، وشراء ماء وعصير من إحدى البقالات، إذ ربما تكون حالته هبوطاً في السكر.
وأضافت أروى أنهما انتظرتا قليلاً للحصول على مساعدة من عابري الطريق، إلا أن الجو كان شديد الحرارة وحالة السائق كانت تسوء؛ لتضطر إلى قيادة الحافلة لإيصاله إلى منزله، فيما تولت ابنة عمها العناية به.
وبيّنت أنهما بعد وصولهما لمنزل السائق أدخلتاه إلى مجلس الرجال، الذي كان مفتوحاً، وظلتا بجواره حتى وصلت أسرته ونقلته إلى المستشفى، وعلمتا بعد ذلك أن ما أصابه كان جلطة دماغية وتم علاجه منها.
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