تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الطلاب وهم يقلدون عارضات الأزياء ويقومون بعمل استعراضات داخل الفصل بإحدى المدارس الثانوية، فيما تكثف وزارة التعليم جهودها للتوصل إلى الطلاب، والتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم حيالهم.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي لم يتضح مكان أو توقيت تصويره، الطلاب وهم يسيرون على الطاولات الدراسية مُقلدين عارضات الأزياء؛ حيث قام أحدهم بحمل حقيبة وارتداء نظارة، كما رفع طالب آخر ثيابه وتمايل خلال سيره على الطاولة، وسط مشاهدة بعض الطلاب للعرض.
وذكرت مصادر، وفقاً لـصحيفة “الحياة”، أن وزارة التعليم تكثف جهودها للتوصل إلى الطلاب والمدرسة للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة لفعلتهم؛ كونها خرجت عن السلوك الأخلاقي، الذي يجب أن يتحلى به الطالب المدرسي.
بدورهم، أبدى متناقلو المقطع غضبهم من ظهور الطلاب بهذا الشكل داخل المدرسة، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة ضدهم، وتركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس؛ للقضاء على تلك الممارسات.
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