قضت المحكمة الجزائية بالرياض، بالسجن والجلد على مواطن، بعد أن أُدين بالتحرُّش بابنته جنسيًا لعدة سنوات.
وثبت للمحكمة إدانة الأب بعد أن قامت الابنة، في العقد الثاني من العمر، بإبلاغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتحرش والدها جنسيًّا بها بالقوة، منذ أن كانت طفلة بالصف الخامس الابتدائي.
وأحيل الأب عقب القبض عليه، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي خلصت إلى إدانة الأب بفعل مقدمات الفاحشة بابنته، وبإحالته للمحكمة الجزائية بالرياض، أصدرت حكمًا بسجنه 20 عامًا، وجَلْده 2000 جَلْدة، بواقع 50 جَلْدة في كل مرة.
كما تضمن حكم القاضي، وفقًا لـ “سبق”، منع الأب من الانفراد بابنته أو الإقامة الدائمة معها مستقبلاً، بعد انقضاء محكوميته، مع بقاء حقه في الزيارة والصلة.
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