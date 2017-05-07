تواصل إدارة التعليم بمحافظة الخرج الإنجازات وذلك بتحقيق جائزة قياس للتميز في موسمها الخامس بعد فوز ثلاثة من طلبتها بالجائزة وهم : الطالبة
1-مجد عبدالرحمن بن عبدالله بن خنين من الثانوية الخامسة بالدلم
2- أثير محمد عبدالله الشريف من الثانوية الأولى. لتحفيظ القرآن الكريم بالدلم
3- محمد حافظ حسن محمد من ثانوية الأمير سلمن بن محمد بالدلم
ومنحت الجائزة هذا العام لـ ( ١٢) طالباً و (١٣) طالبة من خريجي الثانوية بقسميها ( الطبيعي والانساني ) الحاصلين على أعلى الدرجات في اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي الذي اجراهما مركز قياس في العام السابق لتاريخ الجائزة. وفق ضوابط ومعايير محددة .
وبارك سعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار من خلال حسابه بتوتير للطلبة الفائزين بهذه الجائزة وهنئ تعليم الخرج على تفوق طلابه وطالباته
من جانبه أعرب المساعد التعليمي ومدير التعليم بالإنابة الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي عن سعادته بهذا الفوز الذي حققه تعليم الخرج وأضاف أن الجائزة تعبر عن التقدير للطلاب والطالبات وتحفزهم على البذل والجد والاجتهاد .
وقالت المساعدة التعليمية الأستاذة شريفة بنت شعلان القرني أن جائزة قياس بحد ذاتها تعزز ثقافة التميز وتشجع التنافس بين الطالبات وتبرز المتميز محليا وعالميا مما يجعل له أثر في انتشار التميز في مناحي الحياة ويحدث حراك تنافسيا معرفيا في ظل التحول الوطني ٢٠٢٠ .
1-مجد عبدالرحمن بن عبدالله بن خنين من الثانوية الخامسة بالدلم
2- أثير محمد عبدالله الشريف من الثانوية الأولى. لتحفيظ القرآن الكريم بالدلم
3- محمد حافظ حسن محمد من ثانوية الأمير سلمن بن محمد بالدلم
ومنحت الجائزة هذا العام لـ ( ١٢) طالباً و (١٣) طالبة من خريجي الثانوية بقسميها ( الطبيعي والانساني ) الحاصلين على أعلى الدرجات في اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي الذي اجراهما مركز قياس في العام السابق لتاريخ الجائزة. وفق ضوابط ومعايير محددة .
وبارك سعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار من خلال حسابه بتوتير للطلبة الفائزين بهذه الجائزة وهنئ تعليم الخرج على تفوق طلابه وطالباته
من جانبه أعرب المساعد التعليمي ومدير التعليم بالإنابة الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي عن سعادته بهذا الفوز الذي حققه تعليم الخرج وأضاف أن الجائزة تعبر عن التقدير للطلاب والطالبات وتحفزهم على البذل والجد والاجتهاد .
وقالت المساعدة التعليمية الأستاذة شريفة بنت شعلان القرني أن جائزة قياس بحد ذاتها تعزز ثقافة التميز وتشجع التنافس بين الطالبات وتبرز المتميز محليا وعالميا مما يجعل له أثر في انتشار التميز في مناحي الحياة ويحدث حراك تنافسيا معرفيا في ظل التحول الوطني ٢٠٢٠ .
وابدى الطلبة الفائزين بجائزة قياس للتميز فرحتهم بحصولهم على الجائزة مشيرين إلى أن ذلك التفوق يعتبر نتيجة للجهود التي بذلوها في التدريب بشكل مستمر من خلال عدة وسائل واعتمدوا على الأسرة والمدرسة والبرامج التي يقدمها قياس للطلاب والطالبات للاختبارات من خلال موقع التهيئة والتدريب.
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