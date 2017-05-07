احتفل قروب الشقردية بالخرج بمناسبة حصول نادي الهلال السعودي على دوري جميل للمحترفين لعام 2016/2017 بحضور نجوم نادي الهلال السابقين والفن السعودي والاعلام ، وذلك مساء امس الجمعة بمنتجع الفنان السعودي سعد المدهش .
حضر من اللاعبين الهلاليين : صفوق التمياط وعبادي الهذلول وطارق العواضي ومحمد النزهان وابراهيم الجوير ، كما حضر من الفنانين السعوديين : الأستاذ سعد المدهش وعلي الدفع ومحمد الكنهل وسعد الصالح وعبدالعزيز المدهش وحسين المنصور .
كما حضر عدد كبير من الاعلاميين من الخرج ومن خارجها امثال : ناصر الغربي وفهد السبيعي وعبدالعزيز الفهيد وفهد السميح ومحمد الحطيم ومازن العسرج .
بدأ الاحتفال بالقران الكريم تلا الاخ ظاهر العنزي ، ثم بكلمة رئيس اللجنة المنظمة الاستاذ سعود المسعد رحب فيها بالضيوف وبكافة الحضور وبارك للهلال الدوري وتمنى التوفيق في كأس الملك واسيا .
ثم القيت القصائد الهلالية الجميلة ، ثم قدم فيلم مرئي بعنوان “حكاية البطولة” من اعداد مسعد العتيبي وحمدان العنزي ، ثم بمشاركة انشادية للمنشد عبدالعزيز مكمي العنزي .
كما شارك الفنانين السعوديين بفقرة كوميدية مميزة كمشاركة بالفرحة الهلالية بهذه المناسبة .
القى عضو شرف نادي الهلال الاستاذ جابر الشهري كلمة بهذه المناسبة ، كما ألقى اللاعب صفوق التمياط كلمة الضيوف شكر فيها الدعوة وهنا الحضور والهلال بالبطولة .
عقب ذلك تم تكريم الضيوف الحاضرين من اللجنة المنظمة كل من أ.سعود المسعد ونايف المضياني وراجي البقمي ، وتم قص الكعكة بمشاركة الضيوف ، ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة .
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