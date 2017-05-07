تمكنت قوات حرس الحدود من الإطاحة بمصرييَن حاولا تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة، عن طريق البحر عبر قطاع ضباء، وقبضت على المهربين.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي بأن أنظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود رصدت فجر يوم الخميس الماضي، قاربا تجاوز حدود المملكة البحرية عبر قطاع ضباء بمنطقة تبوك، أثناء محاولته تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة، قادماً من السواحل المصرية.
وأضاف أنه على الفور تم اعتراض القارب وإطلاق النار عليه، حتى تمت محاصرته وايقافه، فقام مستقلاه وهما مصريان بإلقاء عدد من البراميل البلاستيكية التي كانت على متن القارب في البحر، فتم القبض عليهما واعترافا بتهريب المخدرات وإلقاء البراميل التي كانت محملة بالمخدرات في البحر.
وأشار إلى أنه تم استخراج البراميل التي ألقيت في البحر، حيث وجد بعضها مربوطا بحبل وموصلا بالمخطاف، واتضح بعد انتشالها وتفتيشها احتواؤها على ما مجموعه ثمانمائة وأربعة وخمسون ألفاً وستمائة قرص من “الامفيتامين”.
وأكد الحربي أن العملية استمرار لجهود رجال حرس الحدود في متابعتهم ورصدهم لمخططات الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمخدرات ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية.وفق “أخبار 24”.
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