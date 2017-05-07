كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم (السبت)، عدم تسجيل مخالفة مرورية على قائد المركبة، عند قيادتها باستمارة منتهية.
وكان مواطن قد وجه سؤالا للحساب الرسمي للمرور السعودي يستفسر عن نظامية تسجيل مخالفة مرورية وفرض غرامة على من يقود سيارته باستمارة منتهية، وجاء رد المرور بتغريدة “لا يوجد مخالفة بنظام المرور عند قيادة مركبة استمارتها منتهية، شكرًا لتواصلك”.
يذكر أن المرور كان قد رد سابقًا على سؤال مماثل، بأن أقصى فترة زمنية بعد انتهاء صلاحية الاستمارة هي٦٠ يومًا، لا تسجل على صاحب المركبة مخالفة، وكان نص التغريدة “النظام يسمح بـ 60 يومًا بدون مخالفة، بعد انتهاء الاستمارة. شاكرين تواصلك”.وفق “أخبار 24”.
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