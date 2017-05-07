كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أن ودائع الأفراد والشركات بالعملة الأجنبية في المصارف وصلت إلى أكثر من 100 مليار ريال أي ما يعادل 26.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2017.
وأوضحت المؤسسة بحسب “الاقتصادية” أن تلك القيمة تبلغ 8.66 % من إجمالي حجم الودائع ككل، والذي وصل في نهاية الربع الأول من 2017 إلى 1.165 تريليون ريال، ما يعادل 300.6 مليار دولار، مشيرة إلى أن قيمة ودائع الأفراد والشركات بالعملة الأجنبية بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2012.
وبلغت نسبة الزيادة في حجم الودائع 10.54 % مقارنة بالربع الأول من عام 2016، حيث كانت 91.2 مليار ريال، في حين تبلغ ودائع الجهات الحكومية بالعملة الأجنبية 22.2 مليار ريال ما يعادل 6.19 مليار دولار.
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