تسعى الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بوزارة البيئة والمياة والزراعة بإعتماد إنشاء مركز التميز الوطني للثروة الحيوانية والذي يقع في محافظة الخرج ضمن مبادرات التحول الوطني ٢٠٢٠ ويهدف إلى :
– تعريف وحفظ وتسجيل وتصنيف السلالات المحلية وتأصيلها في المراكز المتخصصة الدولية .
– إنشاء وحدات إنتاج حيواني نموذجية تكون دليل إسترشادي حقلي للمتدربين والمربين .
– تطوير وتشغيل مختبر مرجعي للتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة والالتزام بالضوابط الدولية المختصة .
– تبني أنظمة وضوابط للتعامل مع المواد الوراثية الحيوانية وإستيرادها والتعامل معها والتعاون مع المختصة داخلياً ( الإدارة العامة للحجر الحيواني والنباتي ) وخارجياً ( Oie ، FAO ، المنظمة الدولية لنقل الأجنة ETWO ) .
– تحسين القدرات والكفاءات الانتاجية للسلالات المحلية عن طريق الإنتخاب والتهجين ، ونشر المحسن منها بين المربين .
– تدريب الكوادر الوطنية على أحدث تقنيات التناسل من التلقيح الاصطناعي وتوحيد الشياع ونقل الأجنة .
ولهذا المركز عدة آثار فمنها الإقتصادية : أن المركز سيفتح فرص وظيفية متخصصة كثيرة في محافظة بها ندرة الوظائف المتخصصة في مجال الإنتاج الحيواني كذلك ستعطي فكر لآلية المشاريع الإستثمارية في مجال الإنتاج الحيواني والتي تضمن تقليل التكلفة في العمالة الوافدة والإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من مياه وطاقة وأراضي , وسوف تتم عملية تقليل التكلفة التشغيلية من المشاريع الاستثمارية في مجال الإنتاج الحيواني مما يعود بأثره على السعر التسويقي للمنتج , وكذلك تقليل الهدر في الموارد الطبيعية من ماء وأراضي وطاقه عن طريق عمل مشروع إنتاج حيواني نموذجي , وإيجاد طرق تشغيلية حديثة لمشاريع للإنتاج الحيواني ( مثل : التعليف الآلي , المشارب الآلية ) .
ومنها الإجتماعية : فالمركز يعتمد من ناحية الموارد البشرية على العناصر من الناحية النوعية من خلال تخصصات تقنية وفنية في مجال الإنتاج الحيواني والأحياء الجزيئية والطب البيطري بمستوى تعليمي مختلف ( جامعي , ماجستير , دكتوراه ) . وكذلك زيادة الثقة في المنتجات المحلية الحيوانية عن طريق تحسينها وراثياً , ورفع جودة المنتجات الحيوانية للمستهلك , كما أن موقع المركز يقع في محافظة الخرج وهي محافظة لديها ندرة في الجهات ذات التخصصية الفنية العالية .
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