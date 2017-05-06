اجتاز 6 مبتعثون اختبار معهد “يوني تك” للتقنية بنيوزيلندا، الذي يدرسون فيه برغم وجود شبهة غش بعد تطابق اجاباتهم في سؤالين من أسئلة الاختبار، حيث أوضح المعهد وجهة نظره في ذلك.
وقال مدير المعهد إن سبب تطابق الإجابات هو أن السؤالين المشار إليهما سبق وأن وردا في اختبار العام الماضي، ونشر المعهد الأسئلة والإجابات النموذجية لها، وقد حفظ الطلاب الإجابة، حتى أنهم نقلوا ملحوظة كان المصحح قد كتبها على الإجابة التي نشرها المعهد.
وأضاف المعهد وفق صحافة محلية استرالية، أن سبب الضجة هو أن المبتعثين سعوديو الجنسية، وقد تم التحقيق مع المبتعثين بحضور مسؤولين سعوديين، واستبعدت توجيه تهم بالغش لهم، حتى برغم أن الطلاب فشلوا في الإجابة عن سؤال شفهي وجه لهم في نفس المادة وهي مادة الكهرباء، ضمن متطلبات اجتياز الاختبار.
وأشار المدير إلى أن نجاح الطلاب تم وفق المعايير المطلوبة أكاديمياً، رافضًا اعتبار أن استقالة أستاذة المادة، كان بسبب نجاح الطلاب، والتي أشارت أنها تعرضت للتهديد من الطلبة، وأن ما يدفع لدراسة الطلاب خلال 4 أعوام والبالغ 500 ألف دولار، هو سبب نجاحهم.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج