انطلقت اليوم السبت أعمال المزاد الأول للأصول العقارية لتركة “صالح الراجحي”، في قاعة بريدة بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.
ويشمل المزاد طرح 4 عقارات تضم كلاً من سوق الرياض التجاري، ومركز توارن سنتر الواقع على تقاطع طريقي الملك فهد والأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقاً)، ومركز إلكترون الواقع في المنطقة التجارية في “البطحاء”، وأرض السلي بالقرب من إسكان الحرس الوطني والدائري الثاني.
يشار إلى أن قرار قضائي أصدرته الدائرة القضائية المختصة بتصفية تركة الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي بوزارة العدل، تشكيل على أساسه مجلس لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي الذي يعد من أحد مؤسسي مصرف الراجحي.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج