كشف مدير الشراكات بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أنه جرى تمويل بناء 6 ملايين وحدة سكنية خلال الـ30 سنة الماضية، مول الصندوق العقاري معظمها، بينما مولت البنوك 3% منها، مبيناً أن الطلب يتركز على الوحدات التي سعرها بين 200 -700 ألف ريال.
وأضاف مندور الذي كان يتحدث مساء أمس الجمعة خلال جلسة في معرض “ريستاتكس”، أن المعروض يتركز معظمه في الوحدات التي أسعارها 750 الفاً وأكثر، مشيراً إلى أن متوسط عدد أفراد الأسر يتراوح بين 3 إلى 5 أفراد للأسرة الواحدة بسنة 69%.
بدوره أفاد وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية حسن الحازمي، وفقاً لـ”الحياة”، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع هيئة تطوير الرياض لزيادة الكثافة السكانية وسط المدينة، حيث لا تتجاوز كثافة السكان وسط مدينة الرياض 40 نسمة للهكتار الواحد بينما يفترض أن تصل كثافة السكان في مركز المدينة إلى 200 نسمة للهكتار.
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