كشفت مصادر ملابسات حادثة السطو المسلح على محل ذهب ومجوهرات بمحافظة ضباء في منطقة تبوك مساء أمس الجمعة، فيما روى شقيق وزملاء رجل الأمن الذي قضى خلال مباشرته للحادثة تفاصيل الساعات الأخيرة من حياته.
وذكرت المصادر أن رجلاً يرتدي زياً نسائياً دخل إلى المحل، وهدد العاملين فيه بسلاح ناري، وشاهده أحد المارَّة فأبلغ الشرطة، حيث حضر سريعاً الرقيب أول عطالله سويلم الحويطي، ولكن الجاني بادره بإطلاق النار على صدره فتوفى متأثراً بإصابته، كما أطلق الجاني النار على مواطن ووافد عربي وأصابهما قبل أن يفر من الموقع.
من جهة أخرى، قال أحد أشقاء الرقيب الحويطي بحسب “سبق” إن شقيقه يعمل بشرطة محافظة ضباء منذ 25 عاماً، وهو أكبر أشقائه، وله سبعة أبناء، أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاماً.
وأضاف أنه قابل الشهيد قبل ساعات من وفاته، وتحديداً عند الساعة 4:30 من عصر أمس، حيث طلب منه الذهاب لوالديهما وإبلاغهما سلامه، إلى أن يتقضي دوامه بالشرطة وسيتوجه لهما ويحضر معه ما يحتاجونه من أغراض.
وتابع أنه زار والديه، وعقب عودته الساعة 10 مساءً فُوجئ بنبأ وفاة شقيقه، لافتاً إلى أنه لم يبلغ والديه بالأمر حتى لا يفجعوا خاصةً وأنهما كبيران بالسن، لذلك أبلغهما صباح اليوم، مؤكداً أنهما راضيان وصابران ولديهما ثقة كبيرة برجال الأمن في تقديم الجاني للعدالة.
ونقل شقيق الرقيب الحويطي عن زملائه أن الشهيد كان قد أمَّ زملاءه في صلاة العشاء، وحين وصل البلاغ كان قريباً من الموقع، وباشر الحادثة، وقعت الإصابة التي أدت لوفاته.
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