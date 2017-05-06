أرجع المواطن سالم العنزي، الذي أطلق على مولودته الجديدة اسم “إيفانكا”، سبب تسميته لابنته بهذا الاسم إلى ما شهدته العلاقات السعودية – الأمريكية من تحسن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منوهاً إلى أنه اضطر إلى تغيير اسمها بعد رفض الأحوال المدنية تسجيلها.
وكانت صورة لتبليغ ولادة صادر من مستشفى الولادة والأطفال في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية حظيت بتداول واسع بين المغردين، حيث أظهرت تسمية المواطن “العنزي” ابنته “إيڤانكا” على اسم ابنة الرئيس ترامب، وأثارت موجة من التعليقات المتباينة تجاه الاسم.
وقال العنزي إنه كان يتحدث مع مجموعة من الأصدقاء عن العلاقات السعودية الأمريكية وتحسنها في عهد الرئيس ترامب، بعد أن أصبحت أفضل من عهد الرئيس السابق باراك أوباما، فقرر اختيار اسم “إيفانكا” لمولودته.
وأشار بحسب “العربية نت” إلى أنه تعرض لانتقادات وإساءات من قِبل مستخدمي وسائل التواصل، لكنه قال سأسامحهم ولن أقاضيهم.
وأضاف: “الله يسامح ويهدي شباب المجتمع لأن بعضهم قال لي إني ليبرالي والآخر كفرني والموضوع كله اسم فقط.. وأين هم من أغلب الأسماء التركية التي انتشرت في المجتمع.. وإني مسلم محافظ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.
وأبان أنه توجه لفرع الأحوال المدنية بعرعر لتسجيل ابنته “إيفانكا” بشكل رسمي، وقام بتعبئة النموذج، وعند تسليمه للموظف قال له إن الاسم ممنوع، ومن ثم أحاله إلى رئيس القسم الذي أفاده هو الآخر بأن الاسم ممنوع، وأخبره أنه سوف يتم إرسال الأوراق إلى الأحوال المدنية بالرياض وأنه يتوقع عدم تسجيل الاسم، ما اضطره لتغيير اسم ابنته إلى “لمى”.
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