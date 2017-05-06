زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة الشيخ أبابكر الجزائري الذي يتلقى الرعاية الصحية بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة، وذلك للاطمئنان على صحته.
وخلال زيارته قدم الفريق الطبي المعالج شرحاً للمراحل العلاجية التي مر بها الشيخ أبو بكر، وتحسن حالته الصحية .
من جهتهم عبر أبناء الشيخ أبي بكر الجزائري عن شكرهم وامتنانهم للأمير، على هذه الزيارة واللفتة النبيلة للاطمئنان على صحة والدهم، مؤكدين أن ذلك ليس بمستغرب على قيادة هذه البلاد التي تقف مع علماء وأبناء الوطن في الظروف كافة .وفق “أخبار 24”.
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