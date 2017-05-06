نقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر أمنية تركية أن المملكة أوقفت 16 شخصاً يُشتبه بصلتهم بمنظمة “فتح الله غولن”، وقامت بتسليمهم إلى تركيا.
وأوضحت الوكالة أن الاستخبارات التركية لعبت دوراً فعّالاً في الكشف عن المشتبهين الذين يعملون ضمن المنظمة بالسعودية، مبينةً أنهم ينظمون رحلات حج وعمرة في المملكة ويرسلون عائداتها إلى قياداتهم.
وأبانت أن السلطات التركية زوَّدت نظيرتها السعودية بالمعلومات اللازمة عن الأشخاص المشتبهين، وإثر ذلك قامت السلطات في المملكة بتوقيفهم وترحيلهم بعد اتخاذ الإجراءات النظامية.
ولفتت إلى أن الموقوفين تم إحضارهم من السعودية عبر طائرة تابعة للشرطة التركية، ومن ثم نُقلوا إلى مقر مديرية الأمن العامة في أنقرة لإجراء التحقيقات اللازمة معهم.
وتتهم تركيا أتباع الداعية فتح الله غولن المقيم في منفاه الاختياري في ولاية بنلسلفانيا الأمريكية، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، لكن غولن ومنظمته ينفون ضلوعهم في الانقلاب.وفق “أخبار 24”.
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