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مصادر: “الشورى” يدرس دمج “الهيئة” مع “الشؤون الإسلامية” وقصر المدة بين الأذان والإقامة إلى 5 دقائق

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