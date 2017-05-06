اتهم مرابط بالحد الجنوبي أطباء بالتسبب في إصابة طفله الرضيع بالشلل الدماغي الرباعي وفقدان البصر، وتشنجات، وصعوبة في البلع، مطالباً الجهات المختصة بالتوجيه بعلاج طفله بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وقال المرابط ويدعى إبراهيم عبدالله كريري، إن طفله “محمد” يبلغ عمره عام وسبعة أشهر، تعرض لتلك المشكلات الصحية بسبب انفجار شريان بالدماغ أثناء الولادة، مبيناً وفقاً لصحيفة “المواطن” إن تساهل الطبيب الذي أشرف على عملية الولادة أعطى زوجته علاجًا أدى لانقطاع الأكسجين عن الجنين ما أدى لحدوث هذه المشكلات.
وأبان أن طفله يتغذى منذ عدة شهور بواسطة أنبوب سبب له التهابات في الصدر والأنف، مضيفاً أنه أدخل طفله لمستشفى أبها للولادة والأطفال حيث أجريت له عملية ولكن حالته لم تتحسن وتسوء مع الوقت، وأجريت له عملية أخرى حدث خلالها خطأ طبي أدى إلى إيقاف ومنع الغذاء عنه لمدة 43 يوماً.
وناشد الكريري المسؤولين التجاوب مع حالة طفله الحرجة، بالتوجيه بتوفير العلاج اللازم له قبل تطور الأمر، مبيناً أنه قدم الأوراق الخاصة بحالة طفله لمدينة الأمير سلطان للحالات الإنسانية.
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