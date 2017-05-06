قالت مصادر إن إحدى المحاكم المختصة بصدد إعادة النظر في الحكم الصادر بحق رجل الأعمال صاحب الشاليه الذي أقيم فيه الحفل المختلط بجدة خلال عطلة عيد الفطر الماضي، وتم تداول مقطع فيديو له بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المصادر أن قرار إعادة المحاكمة جاء بعد نقض الادعاء للأحكام السابقة، ومطالبته بتشديد العقوبات على المتهمين، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن الأحكام السابقة تضمنت سجن رجل الأعمال لمدة عامين، وإغلاق الشاليه لثلاث سنوات، إضافة لسجن 5 متهمين آخرين بين عام وثلاثة أعوام.
وأبانت المصادر أن رجل الأعمال صاحب الشاليه متواجد حالياً خارج المملكة، مشيرة إلى صدور مذكرة قبض لإحضار نجله من الخارج بواسطة البوليس الدولي “الإنتربول”.
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