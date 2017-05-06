اعترف الشاعر الفائز بلقب “شاعر النظم” في جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي، أن أحد رموز نادي الهلال المعاصرين، كان من أسباب تحفيزه لـ “تقديم أفضل ما لديه بما يليق بالمسابقة، ومن ثمّ الفوز باللقب”.
وأكد الشاعر راشد النفيعي، الذي لا ينفي عشقه للهلال، في حوار مع “عكاظ”، أن إشادة قائد الهلال ياسر القحطاني “كانت أكبر محفز لي؛ لتقديم ما يليق بحجم المسابقة، بعد توفيق الله”.
وعن تزامن فوزه باللقب مع فوز الهلال بلقب الدوري، قال النفيعي: “للأمانة فرحتي بالجائزة كانت أكبر لسبب واحد، وهو أن الهلال (فرح دائم) وليس حالة استثنائية”، وأضاف: “الجميل في الموضوع أن الهلال أجَّل فرحته بحسم الدوري إلى اليوم الذي توِّجت فيه بجائزة المؤسس، وعندها تذكرت بيت شعر كتبته: (المشكلة ماهيب حبّي للهلال/ المشكلة حتى الهلال يحبّني)”.
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