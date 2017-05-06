رافق فريق أحد الفيحاء بطل دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، إلى دوري المحترفين السعودي للموسم المقبل، وذلك بعد تعادله التعادل السلبي أمام الطائي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.
وأحتل الفيحاء المركز الأول برصيد 50 نقطة، فيما حل أحد ثانياً برصيد 48 نقطة.
فيما تمسك نجران بأمل الصعود، وذلك بعد تغلبه على هجر 3/1، وبهذا الفوز صعد نجران إلى المركز الثالث برصيد 46 نقطة، وبهذا سيلعب نجران مع الباطن في ملحق الصعود إلة دوري المحترفين السعوي يومي 11 و16 مايو من الشهر الحالي.
فيما هبط العداله والجيل إلى دوري الثانية بعد تعادل الأول مع النهضة، وتعادل الجيل مع الحزم إضافة الي وج الذي تأكد هبوطه مسبقاً.وفق “الرياضية”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج