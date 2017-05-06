هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس نادي أحد سعود الحربي وأعضاء ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة الصعود إلى “دوري جميل للمحترفين”، مشيدا بما حققه أحد من إنجاز رياضي متميز، ومنوهاً بما تحظى به الرياضة من اهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله – والتي وفرت الإمكانات اللازمة للإسهام في تطور الرياضة ودعم الشباب في شتى المجالات.
من جانيه عبر الحربي باسمه ونيابة عن منسوبي النادي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المتواصل لمسيرة النادي وتهيئة السبل لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن تهنئته تُعد حافزاً لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة.وفق “الرياض”.
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