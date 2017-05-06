أغلقت بلدية مركز الحقو بجازان إحدى مغاسل الملابس، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر عاملاً يقوم بغسل الملابس بقدميه في حوض مخصص للاستحمام، وهو ما قد يشكل خطراً على الصحة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله عدد من الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي أحد العمال وهو يدعس بقدميه على ملابس موضوعة داخل “بانيو” بغرض غسلها.
وذكرت مصادر بأن العامل الذي ظهر في الفيديو هو أحد العمال التابعين للبلدية ويمارس عملاً إضافياً بالمغسلة، لافتة إلى أن بعض عمال المغاسل لا يلتزمون بالاشتراطات الصحية، ويستخدمون أنواعاً رخيصة من المنظفات بقصد تحقيق أكبر مكاسب مادية.
من جهتها، أوضحت بلدية الحقو إنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المغسلة بعد تحرير جميع المخالفات، وتطبيق النظام وفق لائحة الجزاءات والغرامات.
وفق “أخبار 24”.
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