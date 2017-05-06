تمسك عضو في مجلس الشورى بمُقترح طالب خلاله باستمرار الدعم الحكومي المُقدم للكهرباء والماء، معتبراً أن هناك شريحة كبيرة من الموطنين لا تصلها الدعم المالي، وذلك بعدما رفضت لجنة الاقتصاد والطاقة تبني مُقترحه داخل جلسات المجلس.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ، وفقاً لصحيفة “الرياض”، باستمرار دعم الكهرباء والماء لمراعاة شريحة كبيرة من المواطنين ممن لا يشملهم الدعم، إلى جانب مراعاة أسر المقيمين التي يعمل معيلوها بأجور منخفضة.
ونوه آل الشيخ إلى أن الأسر السعودية كبيرة، ويزيد استهلاكها للماء والكهرباء تبعاً لحجمها، إضافة إلى أن الأسر المتوسطة الدخل بالكاد يكفي دخلها لتلبية احتياجاتها المتعددة والمتجددة.
وبيّن أن هناك عشرات الآلاف من الأسر الأجنبية التي ترى أنه ليس لها وطن بديل غير المملكة، ويعمل معيلوها بأجور منخفضة، بالتالي فإن رفع الدعم عن الكهرباء والماء قد يضطرها إلى اللجوء لممارسات يصعب علاجها، حتى يتسنى لها توفير مقدار التكلفة الجديدة في الخدمات الأساسية.
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