استقبل أبناء الأمير مشعل بن عبدالعزيز، رحمه الله، مساء أمس (الجمعة)، المعزين في وفاة والدهم، بحضور الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز.
وحضر لتقديم واجب العزاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والشيخ عمر بن زايد آل نهيان، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد، ووزير الثقافة والتنمية والمعرفة الإماراتي الشيخ نهيان آل نهيان، ووزير الموارد البشرية الإماراتي صقر غباش، ووزير الدولة الإماراتي راشد بن أحمد بن فهد، وسفير الإمارات لدى المملكة محمد بن سعيد الظاهري.
واستقبل أبناء الفقيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان الشيخ هيثم بن طارق، ووزير التنمية الاجتماعية العماني سعيد الكلباني، كما شهد العزاء حضور عدد من الأمراء والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.وفق “أخبار 24”.
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