توقع مختصون في شؤون الطقس أن تشهد بعض مناطق المملكة حالة مناخية غير مستقرة، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بداية من اليوم (السبت)، لافتين إلى أن الحالة المطرية ستشتد وتتسع يوم (الإثنين) المقبل.
وأوضح المختص بشؤون الطقس عبدالعزيز الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية ستطال اليوم مرتفعات المناطق الغربية والجنوبية والرياض والخرج، إلى جانب الحوطة والأفلاج والشرقية، مع تساقط زخات البرد.
من جانبه، توقع محلل الطقس تركي الجمعان، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن تشتد الحالة المطرية بدايةً من يوم الإثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع بعد المقبل في المرتفعات الجنوبية الغربية ومكة المكرمة والقصيم وحائل والرياض والشرقية وجازان وأبها والباحة والمدينة وتبوك.
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