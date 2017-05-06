وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بإبعاد جميع العمالة المتسببة في بيع وتقديم اللحوم الفاسدة للمستهلك، وذلك بعد تطبيق العقوبات النظامية كافة بحقهم من قبل الجهات المختصة.
ودعا أمير المنطقة المواطنين والمقيمين إلى مساعدة الجهات المعنية في وصولها للمخالفات المتعلقة ببيع الأغذية الفاسدة، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات، والتعاون مع الأجهزة المختصة في سبيل ذلك.
يشار إلى أن أمانة منطقة تبوك قد نفذت مؤخراً حملة واسعة على عدد من المحال والمطاعم، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.وفق “أخبار 24”.
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