وثق مواطن عبر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة يرصد إحدى مركبات الرصد الآلي “ساهر” وهي تقطع إشارة مرورية بإحدى الطرق، فيما توعد مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور بملاحقة مصور المقطع.
وأبان مقطع الفيديو المركبة وقد تجاوزت إشارة مرورية وهي في لونها الأحمر، فيما طاردها المواطن بمركبته الخاصة حتى يوثق المخالفة ويرصد رقم اللوحة الخاصة بالمركبة لاتخاذ اللازم.
في المقابل، علق مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور حول الواقعة بأن المقطع المتداول لا يُوثق مخالفة سوى مصوره، مشيراً إلى أن الفيديو لا يظهر تجاوز قائد مركبة ساهر للإشارة الضوئية أو سيره بسرعة جنونية كما زعم المصور.
وأضاف وفقاً لـ “عاجل” أن مصور المقطع هو من تجاوز الإشارة الضوئية، بل واستخدم الجوال أثناء القيادة، متوعدا إياه بمتابعته من خلال قسم البحث والتحري بإدارة المرور.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج