قال المواطن سالم الصيعري والد المطلوب مطيع الصيعري الذي تم نحره في حي الحرازات بجدة على يد أعضاء في تنظيم “داعش”، إن الحادثة تؤكد أن ابنه كان ينوي أن يسلم نفسه إلى الجهات الأمنية ويعلن توبته من طريق الضلال.
وأوضح في لقاء له عبر فضائية “إم بي سي”، أنه لا يعلم إذا تواصل مطيع مع أخيه المطلوب الأخر طايع، مؤكدا أنه لو كان يعلم لحثهما على تسليم نفسيهما للجهات الأمنية والرجوع عن هذا الطريق.
من جهته، يرى الشقيق الأكبر أن تورط أخويه مطيع وطايع الصيعري مع التنظيمات الضالة كان مستبعدا جدا، لبعدهما عن التشدد، مشيراً إلى أنه رجل أمن ضمن قوات حرس الحدود، ولم نربَّ على التشدد بل نقاتل من أجل الدين والوطن.وفق “أخبار 24”.
والد وشقيق الصيعري يتحدثون عن ابنهم الذي نحر في الحرازات
تقرير: عوض الفياض @Awad_alfayadh#MBCinaWeek pic.twitter.com/h7YXUwTnzI
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