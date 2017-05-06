أكدت مصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتوقيع صفقات تسليح مع المملكة، مشيرة إلى أن بعض تلك الصفقات جديدة، والبعض الآخر قيد الإعداد.
وأوضحت المصادر، بحسب “رويترز”، أن إجمالي قيمة الصفقات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، لافتة إلى أن إبرام تلك الصفقات سيكون خلال الفترة القريبة قبل وصول الرئيس الأمريكي إلى الرياض في زيارته المرتقبة نهاية شهر مايو الجاري.
يذكر أن البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن ترامب سيغادر نهاية شهر مايو الجاري الولايات المتحدة في أول زيارة خارجية له، وسيصل إلى الرياض في الثالث والعشرين من مايو الجاري.
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