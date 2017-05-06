قال المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن إيمرسون، إن المملكة عانت على مدى ثلاثة عقود ماضية من الإرهاب الذي ضرب أهدافا عسكرية ومدنية، مثنياً على مكافحتها للإرهاب أمنيا وفكريا.
وأوضح خلال زيارة له للعاصمة السعودية الرياض، أمس الخميس، أن المملكة واجهت ألفا و75 مخططا إرهابيا في البلاد منذ عام 1987، منها 844 كان لها تأثير مدمّر، مع إفشال 231 مخططاً، إضافة إلى وفاة وإصابة 3 آلاف و178 شخصا بسبب الإرهاب خلال هذه الفترة.
وأضاف أن المملكة لم تقتصر مكافحتها للإرهاب على التدابير الأمنية، بل امتدت استراتيجيتها إلى مكافحة التطرف المتبني لسياسات العنف والآيديولوجيات المرتبطة به.
وأشار إيمرسون إلى الجهود التي تبذلها المملكة ومؤسساتها الحكومية للتخفيف من معاناة ضحايا الإرهاب من خلال برامج شاملة تنطوي على الدعم المالي والنفسي والتعليمي والفرص الوظيفية.
وفق “أخبار 24”.
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