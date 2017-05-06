أصرت معلمة مصابة بالسرطان على هزيمة مرضها وتجاهل أوجاعها وحضور حفل تخرج طالبات المدرسة الثانوية التي كانت تدرس بها في مدينة الرياض قبل أن تضطر للانقطاع عن العمل ومحاربة السرطان.
وشاركت المعلمة ريم العتيبي طالباتها مشاعر الفرح بتخرجهن من المرحلة الثانوية وقدمت لهن الهدايا والورود، وحظيت تضحيتها ومبادرتها بإعجاب رواد مواقع التواصل الذين أنشأوا وسماً (هاشتاق) لشكرها والتعبير عن تقديرهم لما قامت به.
ولم تغِب وزارة التعليم عن مشهد الاحتفاء بالمعلمة، حيث غرد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي وكتب: “المعلمة ريم العتيبي نموذج رائع للزميلات المعلمات في التعليم، نسأل الله أن يمُنّ عليها بالشفاء العاجل ويجزيها عن طالباتها خير الجزاء”، موضحاً أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وجه بتكريمها؛ لحرصها واهتمامها بطالباتها. وفق “أخبار 24”.
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