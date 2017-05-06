كشف مدير إدارة الترجمة في المسجد الحرام، وليد الصقعبي، عن توفير 3 برامج خلال شهر رمضان المبارك باللغات (الإنجليزية، الأردية، الإندونيسية، الفرنسية، الفارسية).
وأوضح خلال اجتماعه مع رؤساء لجان الترجمة بمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب لمناقشة خطط وبرامج الإدارة خلال موسم شهر رمضان 1438هـ، أن البرنامج الأول هو البث المباشر لعدد 29 حلقة إذاعية في مادة التفسير وترجمة معاني القرآن الكريم، وسيتم ذلك عبر ترددات البث الإذاعي المخصصة لمشروع خادم الحرمين للترجمة الفورية للخطب.
وأضاف الصقعبي أن البرنامج الثاني هو إصدار وبث برنامج “رمضان والصيام من منبر المسجد الحرام”، ويعد البرنامج أحد مخرجات مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب في مواسم 1436 – 1437هـ.
وأبان أن البرنامج الثالث يقدم خدمات الإرشاد المكاني – وحدة لسان الحاج والمعتمر، والذي تتولى فيه الإدارة التعاقد مع العدد الكافي من المرشدين والأدلاء لرواد المسجد الحرام بثماني لغات وتوفير الخرائط الموضحة والإجابة عن الاستفسارات حول البوابات والمداخل ومواضع الخدمات.وفق “أخبار 24”.
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