تشارك “مبادرة الله يعطيك خيرها” التي تقودها جمعية الأطفال المعوقين في المؤتمر العالمي الثالث عشر للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات تحت شعار حوكمة السلامة على الطرقات الرهانات والتحديات .
وقد قدمت مبادرة “الله يعطيك خيرها” رسالة فريدة وقوية في المؤتمر تؤكد على أن الاعاقات قضية خطيرة من نتاج الحوادث وتعد هذا المشاركة هي الاولى للمبادرة في هذا المؤتمر الدولي ودشن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد فعاليات المؤتمر وبحضور وزيرة الصحة الدكتورة سميرة مرعي فريعة، وعدد من أعضاء الحكومة والسفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية وذلك بقصر المؤتمرات في تونس، كما يشارك في المؤتمر ٤٠ دولة وبحضور ٣٠٠ في السلامة المرورية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمبادرة الله يعطيك خيرها الأستاذ سليمان المنصور عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي المهم الذي جاء بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز على أهمية المشاركة في المحافل الدولية لإبراز دور المملكة واهتمامها بالتوعية حول مخاطر الحوادث وأهمية السياقة الأمنة في المجتمع وتوضيح الدور المهم الذي تقوم جمعيات المجتمع المدني في هذا الصدد. وقال سليمان المنصور: أنه تم استعراض تجربة “الله يعطيك خيرها” والتطورات التي مرت بها والدعم الكبير الذي تحظى به المبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ( حفظه الله) حيث دشنها قبل ثلاث سنوات وانطلقت بعدها في مختلف مناطق المملكة، وذكر انه تم توضيح حجم التفاعل المجتمعي والشراكات الحكومية والخاصة للمبادرة من اجل إيصال رسالتها في تحقيق السياقة الآمنة وتقليل الحوادث وتخفيض الإصابات والوفيات، واضاف انه تم استعراض الإجراءات الحكومية لتغليظ العقوبات على مخالفات المرور والدور المتميز الذي تقوم أدارات المرور في المملكة للحد من للحوادث.
وألمح إلى أنه تم استعراض بعض النتائج المتعلقة نتيجة جهود المبادرة والمرور والاجراءات الحكومية حيث تراجعت الوفيات والإصابات في المملكة بسلب الحوادث المرورية بنسبة ١٨ في المائة، كما انخفضت الحوادث المرورية بنسبة ٧ في المائة خلال الربع الاول من العام الجاري .
الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر سيخرج بتوصيات هامة تضع حدا لحوادث الطرقات وتجعل من العمل المدني أحد الآليات المساهمة في الخروج بحلول واقعية وليس مجرد شعارات.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على استراتيجيات السلامة المرورية وتبادل المعلومات ونتائج البحوث والدراسات والتعرف على مختلف التجارب الدولية لتحقيق الأهداف الرامية إلى رفع مستوى جودة السلامة المرورية.
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