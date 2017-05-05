أطلق صندوق التنمية العقاري، اليوم (الجمعة)، حاسبة الدعم في شكلها الجديد، بعد أن أجرى عليها التعديلات اللازمة لتتوافق مع الآلية الجديدة للدعم الحكومي للمواطنين المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم من الصندوق للذين يزيد دخلهم الشهري على أربعة عشر ألف ريال.
وجاء إطلاق الصندوق للحاسبة بعد إعلانه عن دعمه الكامل وبنسبة 100٪ للفوائد على قروض المواطنين الذين تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، في حين ستتفاوت نسبة الدعم في حال زيادة راتب المواطن عن هذا الحد.
يُذكر أن جميع الحاصلين على التمويل المدعوم من أصحاب الدخل الشهري 14 ألف ريال أو أقل، سيتم إدراجهم تلقائيا ضمن قائمة المستفيدين من الدعم الكامل.وفق “أخبار 24”.
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