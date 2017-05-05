قام الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة اليوم (الجمعة) بزيارة الطبيب الذي تعرض للطعن من قبل مرافقي أحد المنومين بمستشفى الملك فهد العام، مؤكداً أن الاعتداء عليه عمل إجرامي.
وأوضحت المديرية العامة للصحة بالمدينة المنورة أن الأمير فيصل زار الطبيب المصاب دكتور ريان عارف بمستشفى الملك فهد بالمدينة، ليطمئن على صحته عقب إجراء عمليتين جراحيتين بنجاح.
ووصف أمير منطقة المدينة المنورة الاعتداء على الطبيب بأنه عمل إجرامي لن تتهاون الدولة في تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية على مرتكبيه.
يشار إلى أن مرافق منوم في مستشفى الملك فهد العام كان قد أقدم على طعن الطبيب ريان بآلة حادة في يده مما تسبب في حدوث نزيف نقل إثره إلى طوارئ المستشفى لإيقافه وذلك على خلفية شجار بين المرافق والطبيب، فيما تم القبض على الجاني.وفق “أخبار 24”.
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