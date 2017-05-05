أكدت هيئة كبار العلماء اليوم (الجمعة) أن كل ما يثار حول ما تم تداوله بشأن صحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ لا أساس له من الصحة.
وقالت عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “سماحة المفتي بخير وعافية، أمدّ الله في عمره على طاعته، وهو الآن يستقبل الزائرين في مجلسه العام”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت إشاعات أكثر من مرة خلال الفترة الماضية عن تعرض مفتي عام المملكة لوعكة صحية، الأمر الذي نفته هيئة كبار العلماء جملة وتفصيلاً.وفق “أخبار 24”.
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