رُزِقَ الأستاذ / عبدالله بن ضحوي العنزي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة الدلم بمولود اتفق على تسميته بـ (محمد) جعله الله من مواليد السعادة و قرة عين لوالديه ، الجدير بالذكر أن سبب تسمية الإبن بهذا الإسم هو بعد استشهاد العقيد ركن محمد بن عبدالله العنزي في الحد الجنوبي وهو عّم الأستاذ عبدالله العنزي غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.
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عبدالله العنزي يرزق بـ ( محمد )
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