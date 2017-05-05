وجدت ردة فعل اللاعب حسين المقهوي مع مدرب فريقه السويسري كريستيان جروس، أثناء التبديل وبعد اللقاء، تفاع ًلا كبيرًا من قبل أنصار ومشجعي الفريق الملكي الذين أبدوا غضبهم من تصرف اللاعب حسين خصوصًا بعد نهاية اللقاء بعد أن رفض مصافحة المدرب غروس في إشارة واضحة لعدم رضاه عن التبديل له في الشوط الثاني من عمر اللقاء، الذي وضح عليه الغضب في دكة البدلاء قبل أن يرفض مصافحة المدرب بعد اللقاء.
وعبرت الجماهير الخضراء عن تصرف اللاعب الذي وصفته بـ«عدم الاحترافي» وأنه كلاعب محترف عليه تقبل قرار المدرب أيا كان، ويجب عليه أن يقوم بالاعتذار للمدرب، الذي هو الآخر، وعبر المؤتمر الصحافي، عقب اللقاء، ذكر بأن سبب تغييره للاعب لشعوره ببعض الآلام في العضلة الضامة وخوفه عليه من تفاقمها، وبذلك يخسر اللاعب في المباريات المقبلة المتبقية من الموسم.
وفق “عكاظ”.
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