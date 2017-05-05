عبر المشرف العام على كرة القدم في نادي النصر طلال النجار عن استيائه الشديد عما حدث خلال دخول جماهير الهلال في المقاعد المخصصة لجماهيرهم في ملعب استاد الملك فهد خلال مباراة الديربي أمس، ضمن الجولة الـ 26 من دوري جميل. وقال: «ما حدث اليوم هو فضيحة ومهزلة»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق والتوقيع على محضر المباراة أن يكون توزيع المدرجات بالتساوي بين جماهير الفريقين، ولكنهم تفاجأوا بأن مدرجات النصر فتحت بالكامل لجمهور الهلال، وتعرض بعض النصراويين لمضايقات وعزلهم في زاوية معينة لا تليق بالنصر ولا بجماهيره، موضحا أن النظام الآسيوي والعربي يسمح بـ 8 %للفريق الضيف، والنصر طرف رئيسي في المباراة، ومع ذلك لم يحصل على هذه النسبة، وأضاف:«ما حدث اليوم عنوان للفوضى العارمة التي عشناها في استاد الملك فهد، وتواصلنا مع المسؤولين وكل جهة ترمي المسؤولية على الأخرى، فمراقب المباراة يرمي بالمسؤولية على إدارة الملعب، ومدير الملعب يرمي بالمسؤولية على رجال الأمن، ورجال الأمن يرمونها على إدارة الملعب، ولا نعلم من المسؤول»، مطالبا هيئة الرياضة بفتح تحقيق في الحادثة وحفظ حق النصر.
من جانبه أكد مدير ملعب الملك فهد خالد العقيل أن إدارة الملعب ليس لها علاقة في فتح المدرجات النصراوية لجماهير الهلال، وأنها مسؤولية الجهات الأمنية.
هذا وأكد مصدر أمني أن الجماهير الكبيرة التي كانت خارج الملعب هي السبب الرئيسي في السماح لهم بفتح مدرجات النصر، بعد التنسيق بين رابطة المحترفين ووزارة الداخلية في هذا الجانب، وذلك حفاظًا على سلامة الجماهير التي كانت خارج الملعب.
يذكر أن المكان المخصص لجماهير «الزعيم» امتلأ بالكامل عند الساعة السادسة مساء قبل انطلاقة اللقاء بأكثر من ساعتين، وكانت المدرجات الخاصة بفريق النصر خالية، ولهذا تم فتح المدرج النصراوي للجماهير «الزرقاء»، بعد أن تواجدت منذ الساعة الواحدة ظهرًا قبل فتح بوابات الملعب بثلاث ساعات، مما جعل إدارة ملعب الملك فهد تفتح البوابات قبل الموعد المحدد.وفق “عكاظ”.
ومن جهة أخرى نفدت تذاكر «الديربي» بسبب توافد جماهير هلالية غفيرة سعت لكي تكون متواجدة في تتويج فريقها بالدوري، واستغل البعض هذا الإقبال الكبير برفع أسعار التذاكر التي وصل سعرها إلى 200 ریال في السوق السوداء للدرجة العادية.
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