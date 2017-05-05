كشف رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن عّن رغبتة في الرحيل من منصبه في حال قررت هيئة الرياضة فتح باب الانتخابات لتحديد الرئيس الجديد مؤكدا انه لن يتنافس مع اي شخصية من أجل كرسي الرئاسة .
وقال باعشن في حديث لوسائل الاعلام عقب لقاء الاتحاد مع الفتح في ختام منافسات دوري جميل للمحترفين :” لا أنوى الدخول في الانتخابات في حال قررت هيئة الرياضة ان تفتح باب الترشح لمن يرغب بكرسي الرئاسة ومستعد للبقاء بالموسم القادم في حال تم تكليفي”.
ولم تحسم ادارة الاتحاد عدد من الملفات العالقة بالرغم من ختام مواجهات الفريق الاول لكرة القدم في هذا الموسم حيث لم يتم التجديد حتى هذة اللحظة مع الثلاثي الاجنبي وكذلك مدرب الفريق بالاضافة لعدد من اللاعبين المحليين التى باتت عقودهم وشيكة على الإنتهاء.وفق “أخبار 24”.
واستطاعت ادارة حاتم باعشن اعادة الفريق للبطولات مجدداً بعد التتويج بكأس ولي العهد الا انها لم تضمن المشاركة في دوري ابطال اسيا حتى الان بعد ان انهي الفريق مشوراه في الدوري رابعا عقب الخسارة من الفتح برباعية وسيضطر للانتظار حتى نهاية كأس الملك وفِي حال توج الهلال او الاهلي باللقب فان الفريق سيكون قادر على المشاركة قاريا من بوابة الملحق.
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